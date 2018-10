Há novos documentos sobre alegado caso de violação que envolve Cristiano Ronaldo

Depois de ter sido noticiado, na passada sexta-feira, que Cristiano Ronaldo está a ser alvo de uma acusação de abuso sexual por parte de uma mulher norte-americana, foram divulgadas este domingo partes dos documentos que provam a existência de um acordo entre Ronaldo e a alegada vítima

Cristiano Ronaldo conheceu Kathryn Mayorga em Las Vegas, no ano de 2009. A norte-americana afirma que o craque português a terá violado e que, para se manter em silêncio e não apresentar queixa, assinou um documento no qual Cristiano se comprometia a pagar 375 mil dólares – cerca de 324 mileuros. O advogado de Kathryn Mayorga avançou agora com uma impugnação do acordo.

O jornal britânico The Sun teve acesso aos documentos assinados pelas duas parte, que contêm declarações da defesa de Mayorga.

“O Cristiano Ronaldo puxou a vítima para o quarto, levou-a para a cama e tentou envolver-se sexualmente”, adiantam os documentos, citados pelo The Sun. “Depois de Cristiano Ronaldo a ter forçado a ter relações sexuais, deixou-a sair do quatro e disse que sentia muito e que geralmente era um cavalheiro”, pode ler-se.

O internacional português já se tinha manifestado publicamente sobre este assunto, negando todas as acusações. Agora, através do Twitter, um dos jornalistas do tabloide britânico divulgou partes do documento que mostram a assinatura do jogador da Juventus no alegado contrato com a vítima.