PJ Militar tem novo diretor

O Capitão-de-mar-e-guerra Paulo Manuel José Isabel foi esta segunda-feira nomeado pelo ministro da Defesa Nacional como diretor-geral da Polícia Judiciária Militar.

"José Azeredo Lopes solicitou ao Almirante Silva Ribeiro que, depois de ouvidos os chefes de Estado-Maior dos Ramos, apresentasse uma proposta que restabelecesse o normal funcionamento da Polícia Judiciária Militar", refere o comunicado enviado à imprensa.

"O Comandante Paulo Isabel ingressou em 1982 na Escola Naval, onde concluiu a licenciatura em Ciências Militares Navais. Nos últimos anos desempenhou diversas funções na Polícia Marítima. Atualmente, coordenava da área de ensino de comportamento humano e administração de recursos no Instituto Universitário Militar", lê-se no mesmo documento.



Paulo Manuel José Isabel substitui Luís Augusto Vieira, que está em prisão preventiva no âmbito da Operação Húbris. Em causa está o aparecimento do material roubado do Paiol Nacional de Tancos e as suspeitas do envolvimento da Polícia Judiciária Militar.