Lindsay Lohan agredida por sem-abrigo na Rússia | VÍDEO

Depois de sair de uma discoteca na Rússia, a atriz Lindsay Lohan encontrou uma família sem-abrigo que estava a dormir na rua, e ofereceu-se para lhes pagar uma noite no quarto do hotel onde estava hospedada. Após feito o convite, a família recusou.

No entanto, depois disso, a atriz tentou convencer a mãe das crianças a deixá-la levá-las para o seu próprio quarto de hotel, mas sem efeito. Depois das várias recusas, a atriz parece ter-se irritado com a família dos sem-abrigo, e partiu para os insultos, tendo começado a falar com sotaque do Médio Oriente, e acusou a mãe das crianças de tráfico de seres humanos, tentando encorajar ao mesmo tempo que os menores fugissem consigo.

Ao tentar agarrar numa das crianças, a atriz foi esmurrada pela mãe destas, e acabou por cair no chão.

Toda a situação foi filmada pela atriz e depois publicada no Instagram.

#LindsayLohan’s roaming the streets of Russia, speaking in an Arabic accent, trying to steal refugees children & streaming it all live through her IG Story... how’s your night going?



pic.twitter.com/R3jg8bqD41