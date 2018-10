Theresa May quer realizar um festival para celebrar Brexit

Contudo, a ideia da primeira-ministra britânica não agradou a todos. Depois do anúncio do festival, vários britânicos utilizaram as redes sociais para mostrar descontentamento, sobretudo através do humor.

Em março de 2019 está prevista a saída do Reino Unido da União Europeia. E, apesar de Londres e Bruxelas ainda não terem chegado a um acordo concreto, Theresa May já está a planear uma comemoração pós-Brexit.

De acordo um comunicado do Partido Conservador, citado pela CNN, há a intenção de realizar um festival, em 2022, para celebrar a saída do Reino Unido da União Europeia.

O objetivo é que o festival seja semelhante ao Festival da Grã-Bretanha, em 1951, que recebeu milhões de visitantes, após o fim da Segunda Guerra Mundial.

“Há cerca de 70 anos, o Festival da Grã-Bretanha mostrou-se como um símbolo de mudança. Queremos captar esse espírito para uma nova geração, celebrar a diversidade e talento da nossa nação, e assinalar este momento de renovação nacional com uma celebração de uma geração”, lê-se no comunicado.

Contudo, a ideia da primeira-ministra britânica não agradou a todos. Depois do anúncio do festival, vários britânicos utilizaram as redes sociais para mostrar descontentamento, sobretudo através do humor.

The Festival of Brexit Britain.

My poster based on the 1951 original. pic.twitter.com/APZwCM5JBc — Richard Littler (@richard_littler) September 30, 2018