“O Benfica está sempre no meu coração” garante Katsouranis

Kostas Katsouranis não esconde que o duelo entre o AEK e o Benfica, os dois clubes onde jogou mais tempo, vai ser especial. “O Benfica está sempre no meu coração e na minha cabeça”, disse o jogador da seleção grega.

Depois de quatro épocas no AEK e três no Benfica, Katsouranis garante que não vai perder esta terça-feira ao jogo da segunda jornada da fase de grupos para a Liga dos Campeões. "Vou poder ver este jogo entre duas equipas que representei. Estive quatro anos no AEK e três no Benfica. É um jogo importante. Estou muito feliz por poder ver o Benfica. É difícil, para mim, dizer quem vai ganhar. Vamos ver amanhã [terça-feira]", disse o jogador.

"O Benfica está sempre no meu coração e na minha cabeça. Ainda por cima o Clube tem jogadores gregos: Mitroglou, que já saiu, Samaris... Lisboa é como se fosse a minha casa", acrescentou Katsouranis