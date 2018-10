Demissão? "Não, não me parece"

A vida de Mourinho no Manchester United não tem sido fácil e as polémicas em torno do técnico português têm sido muitas, depois de um arranque de temporada pouco vitorioso. Esta segunda-feira, José Mourinho garantiu que não acredita que os ‘red devils’ o demitam.

Questionado por um jornalista, durante a antevisão do encontro com o Valência para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, se o seu cargo estaria em risco, Mourinho mostrou-se confiante.

“Não, não me parece”, respondeu.

Mas as perguntas sobre o futuro do internacional português não ficaram por aqui. De seguida, um jornalista decidiu perguntar se o diretor-executivo do Manchester United, Ed Woodward, já havia falado com o técnico acerca do seu futuro imediato no clube.

“Isso é um assunto privado. Eu não vos pergunto com quem falaram esta manhã, com quem foi a vossa última chamada telefónica. É um assunto privado”, afirmou, citado pelo Daily Mail.

No final da partida com o West Ham e depois de uma derrota por 1-3, Mourinho afirmou que havia visto “reações diferentes” por parte dos jogadores. Confrontado com as suas declarações, o treinador deu uma resposta enigmática.

“Penso que há uns que se importam mais do que outros. Após 20 anos de futebol, continuo a ser o miúdo que era há 20 anos, e ainda sou ingénuo. Mas ainda não acredito que um jogador não seja honesto. Houve grandes jogadores no passado, com grande reputação, e pergunto-lhes se alguma vez na carreira foram para um jogo onde não dessem o máximo para ajudar o clube e deixar os adeptos felizes. Se alguém me disser ‘Fui jogador e não dei o meu melhor’, então mudo de opinião. Até que um grande profissional diga que foi desonesto, vou sempre acreditar nos jogadores. Mas repito, sou ingénuo e ainda acredito que os jogadores são homens honestos”, respondeu.