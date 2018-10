Preço das casas em Portugal sobe 5,6% durante o terceiro trimestre

O preço das casas em Portugal registou uma subida de 5,6% durante o terceiro trimestre, situando-se em 1972 euros por metro quadrado, segundo o índice de preços do idealista. Todas as regiões assistiram a um aumento de preços neste período com exceção do Alentejo que apresentou uma descida de 2,4%. Destaque para a região Norte, que viu os preços crescerem 9,9%. O Algarve (6%), Centro (3,5%), Lisboa (3%) e Região Autónoma da Madeira (0,5%) também registaram subidas.

Lisboa continua a ser a região mais cara com o preço por metro quadrado a ultrapassar os 2707 euros, seguida pelo Algarve onde custa 2031 euros o metro quadrado e Norte (1560 euros por metro quadrado).

Do lado oposto da tabela, encontra-se o Centro (1031 euros por metro quadrado), o Alentejo (1102 euros por metro quadrado) e Madeira (1553 euros por metro quadrado), como as regiões mais baratas.

Os preços subiram em 15 distritos – entre 21 analisados –, com os maiores aumentos a terem lugar em Leiria (10%), Porto (8,2%), Aveiro (6,7%) e Faro (6%). No caso de Lisboa, a subida foi de 1,7%. Por outro lado, desceram na Guarda (-5,1%), Évora (-4,7%) e Vila Real (-1,9%). O ranking dos distritos mais caros continua a ser liderado por Lisboa (3.119 euros/m2), seguido por Faro (2.031 euros/m2) e Porto (1.785 euros/m2). Os preços mais económicos encontram-se na Guarda (615 euros/m2), Santarém (696 euros/m2) e Castelo Branco onde custa 697 euros/m2.