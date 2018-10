Emma Watson escreve carta aberta a mulher que morreu ao fazer um aborto

A atriz Emma Watson publicou este sábado uma carta aberta de homenagem a Savita Halappanavar, uma dentista indiana que morreu em 2012 depois de lhe ter sido negada ajuda médica para realizar um aborto.

“Não querias tornar-te no rosto de um movimento, querias um procedimento que salvasse a tua vida”, escreve Watson na carta publicada pela revista Porter.

“Quando a notícia da tua morte foi divulgada, o apelo de ativistas irlandesas ecoou um pouco por todo e mundo”, acrescenta a atriz, reconhecendo que o caso de Savita foi crucial para a legalização do aborto na Irlanda.

It was a great honour to be asked by @PORTERmagazine to pay the deepest respect to the legacy of Dr Savita Halappanavar, whose death powered the determination of activists to change Irish abortion laws & fight for reproductive justice all over the world. https://t.co/KZWRpp7btO pic.twitter.com/yLDXgcHKyh