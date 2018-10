Ronaldo deixou uma maldição no número '7' no Manchester United?

O Manchester United fez uma publicação no seu Twitter oficial que dá que pensar. E se a camisola '7' dos ‘red devils’ estiver amaldiçoada?

Depois da saída de Cristiano Ronaldo, em 2009, para o Real Madrid, nenhum dos jogadores que vestiu um dos números mais emblemáticos de Old Trafford, representado por futebolistas como George Best, Eric Cantona ou David Beckam, conseguiu brilhar.

Num total de 138 jogos no campeonato inglês, os cinco jogadores, que vestiram o número '7' depois de Ronaldo, fizeram apenas um total de 13 golos.

O primeiro a substituir o craque português foi Michael Owen. Depois de ser Bola de Ouro em 2001, quando chegou aos ‘red devils’, por três temporadas, o agora ex-futebolista inglês esteve longe de brilhar. Em 31 jogos na ‘Premier League’ marcou apenas cinco golos. Sendo que, nas últimas duas épocas no clube, perdeu espaço enquanto titular, sendo mesmo um susbstituto de Wayne Rooney e Berbatov.

Depois chegou Antonio Valencia, apesar de o futebolista ainda continuar no clube, começou como extremo e com o número '7', em 2012.

Valencia foi muito utilizado, e apesar da sua velocidade, a qualidade estava distante dos outros camisolas '7'. Em 30 partidas, o futebolista equatoriano marcou apenas um golo.

Em 2014/2015, Antonio Valencia deixou o lugar vago e começou a vestir o número '25'. Ángel Di Maria ocupou o lugar e essa foi talvez uma das piores épocas para o argentino. Em 27 jogos do campeonato inglês, Di Maria fez apenas 2 golos e, uma temporada depois, mudou-se para o PSG.

Chegamos ao atual dono do ‘7’. Alexis Sanchéz chegou ao Manchester United em janeiro da última época, antes disso brilhou no FC Barcelona e no Arsenal, mas em Old Trafford, em 17 jogos, fez apenas dois golos e, esta época, ainda não marcou em qualquer jogo.

After Cristiano Ronaldo left Manchester United in 2009, the number 7 shirt has been cursed. The Manchester United players that have had the number 7 shirt after Ronaldo have only scored 13 league goals in 138 games. [william hill] #MUFC pic.twitter.com/2mfKk4Jncx