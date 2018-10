Surfista brasileira entra no Guiness com onda apanhada na Nazaré | VÍDEO

Brasileira entrou no livro dos recordes com uma onda apanhada na Nazaré.

A surfista brasileira Maya Gabeira foi premiada com a entrada no livro do Guiness depois de ter apanhado uma onda na Nazaré no início deste ano.

O anúncio foi feito pela World Surf League esta segunda-feira. Segundo a organização, Maya Gabeira, de 31 anos, venceu o prémio dos prémios XXL na categoria de Maior Onda Surfada Ilimitada.

O prémio atribuído pela WSL surge depois de Maya Gabeira ter batido o record do Guiness ao apanhar uma onda de 20,72 metros, tornando-se assim na mulher que surfou a onda mais alta.

“É um sonho de há muitos anos", disse Maya. Recorde-se que a brasileira teve um acidente grave no mesmo local em 2013. "Depois do acidente, o sonho parecia mais distante. Deu muito trabalho ter uma época como a passada e estar a cem por cento".