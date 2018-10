Ténis. João Sousa protagoniza maior subida do top-50

O tenista português passou da 50.ª para a 43.ª posição do ranking mundial, depois de atingir as meias-finais no torneio de Chengdu

A atualização desta segunda-feira do ranking ATP teve como protagonista principal João Sousa. O tenista português conseguiu a maior subida do top-50: sete lugares, ocupando agora a 43.ª posição, na sequência da participação no torneio de Chengdu, na China, onde chegou às meias-finais.

Pedro Sousa, que desceu quatro lugares, é o segundo melhor português (145.º).

No topo da hierarquia, tudo na mesma: o espanhol Rafael Nadal lidera, seguido pelo suíço Roger Federer e pelo sérvio Novak Djokovic. O mesmo acontece no ranking feminino, com a romena Simona Halep no topo e a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a alemã Angelique Kerber. na perseguição.