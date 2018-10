Alegada vítima de Ronaldo terá dito três vezes 'não' ao futebolista português

Depois de, na última sexta-feira, ser noticiado que Cristiano Ronaldo está a ser alvo de uma acusação de abuso sexual por parte de uma mulher norte-americana, foram agora divulgados documentos do processo judicial.

Foi em Las Vegas, em 2009, que tudo terá acontecido. Kathryn Mayorga afirma que o internacional português a terá violado e que, para se manter em silêncio e não apresentar queixa, assinou um documento no qual Cristiano se comprometia a pagar 375 mil dólares – cerca de 324 mil euros. O advogado de Kathryn Mayorga avançou agora com uma impugnação do acordo.

De acordo com o jornal The Sun, que cita os documentos com origem nos advogados da vítima, esta terá dito três vezes ‘não’ antes de ter relações sexuais com o jogador e que, já depois do ato consumado, Ronaldo terá dito “peço desculpa por isto, normalmente sou um cavalheiro”.

Também Cristoph Winterbach, jornalista alemão do ‘Der Spiegel’ – jornal que publicou a entrevista em que Kathryn acusa Cristiano Ronaldo de violação – utilizou o Twitter para publicar uma série de mensagens que, na sua opinião, provam que o futebolista abusou da americana e que assinou um acordo.

Um dos documentos revelados será um questionário, feito pelos advogados do craque português, em que este admite que a jovem disse várias vezes ‘não’ durante o ato sexual. O jornalista alemão afirma que o questionário foi posteriormente alterado e que Ronaldo alterou o seu depoimento para “relação sexual consentida”.

É ainda revelada uma assinatura, que será do português, no acordo com a americana para que esta se mantivesse em silêncio.

Na altura, Kathryn Mayorga fez queixa às autoridades, mas não revelou o nome do agressor.