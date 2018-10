Hospital de Santa Maria. Mulher internada terá sido violada durante visita

Uma mulher que se encontrava internada no serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, terá sido violada no sábado passado.

De acordo com o site da TVI, o suspeito, antigo companheiro da vítima, foi detido pela PSP, mas encontra-se em liberdade.

Segundo o mesmo site, a mulher estava no serviço de Neurologia há um dia, depois de ter acordado de um coma. A violação terá ocorrido num quarto partilhado com mais três pessoas, separadas por cortinas. Ouvindo uns barulhos suspeitos, uma das pacientes afastou a cortina e viu a vítima, com um chapéu sobre a cara, a ser tocada no peito. Depois de o agressor sair, a testemunha chamou a segurança.

A filha da vítima disse à TVI que a mãe, devido ao seu estado de saúde, provavelmente "nem se apercebeu do que aconteceu".

O agressor foi companheiro da vítima durante cinco anos. O relacionamento terminou há quatro. A filha da vítima diz que se cruzou com o seu antigo padrasto e que este estava alcoolizado.

O homem foi detido pelas autoridades, mas acabou por ser libertado. A filha da vítimas diz que aguarda ainda por esclarecimentos do hospital e da PSP.