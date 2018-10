Proteção Civil põe 13 distritos sob alerta vermelho

Os elevados níveis de calor levaram a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) a colocar em alerta vermelho devido ao risco de incêndio rural 13 distritos.

Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Porto, Portalegre, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu são os distritos onde o risco de incêndio está no nível máximo de alerta.

Em nível laranja, o segundo mais grave, estão Beja, Évora, Faro, Lisboa e Setúbal.

Este é uma subida face aos alertas anunciados pela ANPC no domingo. Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Braga, Porto, Guarda e Viseu tinham sido destacados com um alerta especial laranja.

Alexandre Penha, adjunto nacional de operações da ANPC, justificou o aumento do alerta com o tempo quente e seco que se espera nos próximos dias, associado ao aumento da intensidade do vento leste. Estas condições levam ao aumento do risco de incêndios rurais e ao seu rápido desenvolvimento.

A elevação do estado de alerta prolonga-se até ao final da semana.

A ANPC prolongou o período crítico de incêndio até 15 de outubro. Até lá todas as medidas preventivas serão asseguradas como a proibição de realização de queimadas, de fogueiras para recreio, lazer ou confeção de alimentos, assim como a queima de matos. O lançamento de qualquer tipo de foguetes, fumar ou fazer lume nos espaços florestais estão também proibidos.