Telefonema de Zidane? Mourinho põe jornalistas a rir com resposta | Vídeo

José Mourinho e o Manchester United têm estado no centro da imprensa nos últimos dias. Agora, mesmo confrontado com as constantes perguntas acerca da sua possível saída dos ‘red devils’ devido aos maus resultados, o técnico português não perde a boa disposição.

Esta segunda-feira, durante a antevisão do encontro com o Valencia para a Liga dos Campeões, um jornalista espanhol questionou se Mourinho confirmava ter recebido um telefonema de Zidane, o seu antigo adjunto no Real Madrid, para o tranquilizar sobre os rumores de que podia ser a nova aposta para o cargo de treinador do Manchester United, o que significava a demissão do internacional português.

Mas foi a resposta de Mourinho que surpreendeu. O português pediu ao jornalista que tinha feito a pergunta para se virar para trás e questionar o colega, uma vez que tinha sido ele a escrever essa notícia, o que levou às gargalhadas na sala.

A pergunta foi feita e o jornalista inglês confirmou a notícia com um alto “sim, sim”. José Mourinho entrou no espírito e com um ar bem disposto levantou o telemóvel e disse que o jornalista que escreveu a notícia terá ‘hackeado’ o seu telemóvel.