Milhares de euros em casas, carros e festas. A vida de luxo de Vale e Azevedo | FOTOS

O antigo presidente do Benfica, que em Portugal tem dívidas de milhões a credores, está a viver num apartamento T2 avaliado em 15 milhões de euros e com uma renda de 8.000 euros por mês

Vale e Azevedo e a sua mulher fugiram para Londres, no passado mês de junho, alguns dias antes de terem sido emitidos novos mandados de prisão, para o cumprimento de uma pena de 10 anos por burlas ao Benfica. O antigo presidente do Benfica, que declara ao Estado rendimentos mensais de 441 euros, terá na altura alugado um jato privado, que terá tido um custo de cerca de 20.000 euros. Agora, este não é o único luxo de Vale e Azevedo, que vive numa das zonas mais caras de Londres, conduz um carro topo de gama e tem como hábito frequentar alguns dos restaurantes mais caros da cidade.

O antigo presidente do Benfica, que em Portugal tem dívidas de milhões a credores, está a viver num apartamento T2 avaliado em 15 milhões de euros e com uma renda de 8.000 euros por mês, de acordo com o Correio da Manhã. Situado no bairro de Southwark, a nova residência de João Vale e Azevedo fica junto à ponte da Torre de Londres e ao rio Tamisa. Além disso, conta com segurança 24 horas por dia e tem porteiro, ginásio e spa.

Um Range Rover avaliado em 100 mil euros é a viatura do antigo presidente das ‘águias’ na capital inglesa.

No que diz respeito a refeições, Vale e Azevedo escolhe os melhores restaurantes, sobretudo alguns frequentados por milionários árabes e jogadores de futebol, como é o caso de Cristiano Ronaldo. De acordo com o CM, uma refeição pode custar centenas de euros.

Mas esta não é a primeira vez que João Vale e Azevedo fica por Londres. Entre 2008 e 2012, o antigo presidente do clube da ‘Luz’ vivia uma vida milionária enquanto esperava pela decisão das autoridades inglesas de o extraditar para Portugal e cumprir 11 anos e meio de prisão, devido a burlas, dos quais já foram cumpridos cinco sextos.

Desta vez, a fuga para Londres, a 14 de junho, antecipou-se aos mandados de prisão, determinados devido a crimes de burla ao clube da Luz, relacionados com transferências dos jogadores Scott Minto, Gary Charles, Tahar e Amaral.