Função Pública: Costa prefere subir salários mais baixos

O primeiro-ministro revelou ontem que prefere aumentar os salários mais baixos na função pública do que promover melhorias salariais a todos os funcionários públicos. “Iremos tão longe quanto for possível para que os funcionários públicos façam parte da melhoria dos rendimentos. Estamos em fase de negociações com os sindicatos. Mentiria se dissesse em que não há uma margem que podemos negociar”, disse António Costa em entrevista à TVI.

Já na quinta-feira, o líder parlamentar do PS tinha admitido que estava em estudo a possibilidade de o Orçamento do Estado para o próximo ano contemplar um aumento do salário dos trabalhadores da administração pública, “pelo menos” nos níveis remuneratórios mais baixos. “Pensamos que é possível trabalhar - e estamos a trabalhar - para ver se há também um aumento da remuneração base, pelo menos até a um determinado nível salarial”, disse Carlos César.

As negociações com os partidos ainda não estão fechadas e, na quinta-feira, o Ministério das Finanças recebe os três sindicatos da administração pública para mais uma ronda negocial sobre orçamento.

Recorde-se que, os sindicatos exigem aumentos salariais entre 3% e 4% para o próximo ano para todos os trabalhadores.