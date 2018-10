A reação de Cristiano Ronaldo à alegada violação em vídeo

Depois de ter sido noticiado, na passada sexta-feira, que Cristiano Ronaldo está a ser alvo de uma acusação de abuso sexual por parte de uma mulher norte-americana, o craque português decidiu reagir através de um vídeo a toda a polémica.

Enquanto fazia um direto no Instagram, vários fãs questionaram o internacional português acercas das alegações de violação e este não fugiu ao assunto, negando toda a história.

“Não, não, não, não, não. O que eles disseram hoje? Fake, fake news”, começou por dizer.

“Querem promover-se à custa do meu nome. É normal. Querem ser famosos à custa do meu nome. Faz parte do trabalho. Sou um homem feliz”, acrescentou.

Cristiano Ronaldo conheceu Kathryn Mayorga em Las Vegas, no ano de 2009. A norte-americana afirma que o craque português a terá violado e que, para se manter em silêncio e não apresentar queixa, assinou um documento no qual Cristiano se comprometia a pagar 375 mil dólares – cerca de 324 mil euros. O advogado de Kathryn Mayorga avançou agora com uma impugnação do acordo.