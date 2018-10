Mais de 70 concelhos de 14 distritos estão hoje em risco máximo de incêndio

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta terça-feira mais de 70 concelhos de 14 distritos do país estão em risco máximo de incêndio.

Em risco máximo estão mais de 70 concelhos dos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Beja e Faro.

Além disso, o IPMA colocou ainda quase todos os concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.

Recorde-se que ontem, segunda-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), colocou 13 distritos em alerta vermelho - o mais grave de quatro níveis -, devido ao aumento do risco de incêndio rural provocado pelo calor esperado para os próximos dias.

Na passada terça-feira, o Governo informou que tinha decidido prolongar o período crítico até ao dia 15 de outubro, no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios.