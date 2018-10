Educação. Hoje é dia de greve em Évora, Beja, Portalegre e Faro

Esta terça-feira, os professores cumprem mais um dia de greve - de um total de quatro. A greve vai afetar hoje os distritos de Évora, Beja, Portalegre e Faro.

Recorde-se que a greve foi convocada por dez estruturas sindicais de professores, no dia em que o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, esteve no Parlamento a pedido do PCP, para debater o arranque do ano letivo.

De acordo com a plataforma que reúne todos os sindicatos de professores, à exceção do recém-criado Sindicato de Todos os Professores (S.T.O.P), todos os docentes podem fazer greve, caso queiram, na totalidade ou apenas em alguns destes quatro dias marcados.

Ontem, a adesão rondou os 75%, apontam os sindicatos. E a paralisação dos professores levou ao encerramento de 100 escolas, sobretudo básicas e jardins de infância, nos três distritos onde decorreu o protesto: Lisboa, Setúbal e Santarém. Metade das escolas encerradas, foram no concelho de Lisboa.

No dia 3 de outubro, a greve vai afetar o distritos de Coimbra, Aveiro, Leiria, Viseu, Guarda e Castelo Branco. Já no dia 4, serão afetados os distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.

Para sexta-feira, dia 5 de outubro e Dia Mundial do Professor, está convocada uma manifestação nacional em Lisboa.

A guerra entre os professores e o governo não deverá acalmar nos próximos meses. Isto porque durante a manifestação desta semana a plataforma dos dez sindicatos do setor vai anunciar mais protestos que se vão realizar nos próximos meses.