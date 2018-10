'Quando +1 é = - 1'. Esta equação está errada mas pretende mudar os hábitos da sociedade

Estamos a falar de uma iniciativa que pretende sensibilizar os mais novos para o aumento do lixo no mar e nas praias.

O projeto vem da mão de Sónia Ell, que afirma que não se lembra que idade tinha quando ganhou consciência de que tinha de ajudar a salvar o Planeta, apenas sabe que foi desde muito cedo. Sónia acredita que qualquer pessoa, com pequenas mudanças de comportamento, podia também ajudar o Planeta.

Aos 45 anos, decidiu que queria sensibilizar os mais novos, uma vez que “nem todos os adultos têm a capacidade de mudar os seus hábitos e porque o futuro deste Planeta é delas”.

Sónia criou o ‘Quando + 1 = -1’ - um projeto que tem como nome uma equação matemática errada, mas que pretende fazer o que é certo para o Planeta -, de forma a mudar os hábitos e a mentalidade da sociedade, nem que seja “de uma em cada 100 pessoas”.

E afinal, qual seria a melhor forma de isto acontecer? Através da escola. Sónia falou com biólogos, psicólogos, educadores de infância e outros mergulhadores, e tentou apresentar “um esboço do projeto” ao Ministério da Educação, apesar de ainda não ter obtido resposta até hoje, até que decidiu falar pessoalmente com professores de várias escolas, e finalmente recebeu alguns convites para partilha as suas histórias sobre o lixo marinho.



“Quero mostrar, acima de tudo que os resíduos que resultam do nosso consumo, invariavelmente, acabam no mar, se não entrarem no circuito correto de reciclagem ou incineração, e que as consequências não serão ‘tão somente’ os ‘continentes’ de lixo que flutuam nos oceanos, ou o lixo acumulado nos fundos marinhos, mas a forma como ‘sorrateiramente’ regressam ao nosso prato, contou a joalheira em entrevista ao Notícias aos Minuto.

O projeto é em regime de voluntariado e é composto por duas etapas: uma primeira realiza-se no mar e consiste na apanha de lixo e recolha de imagens, a segunda acontece já em terra, e Sónia vai explicar o que vê, através da sua máscara de mergulho, às crianças que estiverem na ação e que terão entre 7 a 12 anos. O objetivo é envolvê-los “essencialmente, nas soluções ao alcance de cada um, através das fotos, jogos pedagógicos, exemplos práticos, ao longo da ação de sensibilização sobre o grande e infeliz tema do lixo marinho”.

Sónia pretende mostrar que as alterações de comportamento de consumo diários (per capita) fazem realmente diferença ao fim de um ano e passar a mensagem de modo a que "+1 pessoa mude alguns dos seus hábitos, e represente -1 a penalizar o planeta com os seus atos".