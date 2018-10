Criança desaparecida em São João do Estoril foi encontrada em casa de familiar

Polícia continua a investigar contornos do caso

A menina de cinco anos que terá desaparecido, na segunda-feira à noite, de uma paragem de autocarro em São João do Estoril, Cascais, foi encontrada em casa de um familiar

A informação foi já confirmada pelas autoridades e Fabrícia, a menina de cinco anos, encontra-se bem de saúde.

A menina terá sido localizada pelo próprio pai, que através de algumas chamadas percebeu que a filha estava em casa de um familiar, que a terá levado sem que a mãe desse por isso.

As autoridades estão ainda a levar a cabo diligências para apurar o que se terá passado ao certo. Recorde-se que embora seja o pai que detém a guarda da filha, a criança estava na paragem de autocarro acompanhada pela mãe, que se terá distraído com uma chamada no telemóvel, quando de repente se apercebeu que a menina já não estava ali.