Advogados de mulher que acusa Cristiano Ronaldo de violação convocam conferência de imprensa

Depois de a imprensa internacional ter avançado que as autoridades de Las Vegas reabriram o processo contra o internacional português – que está a ser acusado de ter violado uma mulher norta-americana -, agora os advogados desta convocaram uma conferência de imprensa.

Segundo avança o Sky Sports, os representantes legais de Kathryn Mayorga querem falar sobre o caso e divulgar mais pormenores esta quarta-feira, dia 3 de outubro.

Recorde-se que o caso remonta a 2009, e tudo terá acontecido num quarto de hotel em Las Vegas.

Cristiano Ronaldo já reagiu às acusações feitas pela norte-americana, negando tudo o que foi dito

Recorde-se que o caso terá ocorrido em junho de 2009 e recentemente foram divulgados novos detalhes sobre as acusações de Mayorga. Entretanto, Cristiano Ronaldo já reagiu e negou as alegações.

“Tendo em conta as informações da ‘Der Spiegel’ sobre o nosso cliente Cristiano Ronaldo, declaramos o seguinte: a informação é descaradamente ilegal. Viola todos os direitos pessoais do nosso cliente de uma maneira excecionalmente séria. Recebemos instruções de fazer imediatamente todas as reivindicações existentes em virtude da lei da imprensa contra a ‘Spiegel’, em particular a indemnização por danos morais numa quantidade correspondente à gravidade da infração, que é provavelmente das violações mais graves dos direitos pessoais nos últimos anos”, afirmam os advogados do internacional português.