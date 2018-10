Praxes violentas na UBI foram praticadas por grupo secreto

Todos os anos por esta altura há relatos de praxes humilhantes ou mesmo violentas, o caso mais recente aconteceu no curso de Ciências Biomédicas da Universidade da Beira Interior (UBI).

Dois alunos queixaram-se de abusos e agressões numa praxe praticada na semana passada. Os alunos eram levados em bagageiras de carros onde ficavam com a cara tapada. Eram depois alvo de perguntas e se não soubessem responder tinham de baixar as calças para serem agredidos com colheres de pau, escreve o Observador.

Os abusos e as agressões terão sido cometidos por um grupo secreto criado há 11 anos, quando abriu a licenciatura na UBI, composto exclusivamente por homens.

Este grupo tem o seu próprio código de conduta, que “desrespeita as regras da praxe” levadas a cabo pela Universidade, contou um aluno ao mesmo jornal.

Apesar do secretismo que parece rodear o grupo, existia uma página do Facebook onde eram publicadas imagens das praxes, até para mostrar aos antigos alunos que a ‘tradição’ se mantinha.

Os novos alunos sabiam que iriam ser submetidos a uma praxe, mas não conheciam os pormenores do ‘ritual’.

Na segunda-feira, a Universidade informou que tinha apresentado queixa sobre a praxe ao Ministério Público, que ordenou a abertura de uma investigação.