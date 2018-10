Autoridades encontram criança desaparecida há 4 anos

As autoridades australianas encontraram uma menina, Layla Leisha, que estava desaparecida desde 2014 em Queensland, na Austrália.

Atualmente, a menor tem onze anos, mas as autoridades ainda não informaram como é que esta foi encontrada.

Layla estava a passar o fim de semana com o pai, Shahrainier Eric, quando desapareceu em 2014, e agora, através do Twitter, a polícia anunciou que a menina tinha sido encontrada: "A Polícia Federal australiana gostaria de agradecer ao público e aos media o interesse e apoio contínuo no problema", pode ler-se na publicação da polícia.