Costa anuncia "inovação radical" no Orçamento do Estado

Orçamento conta com introdução de passe único nos transportes e exclui redução do IVA da eletricidade

O primeiro-ministro afirmou que a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019 conta com a introdução do passe único de transportes em Lisboa e Porto.

António Costa disse, segunda-feira à noite numa entrevista à TVI, que o Orçamento continha "uma inovação radical em matéria de transportes, com um passe único".

Questionado sobre uma redução do IVA da eletricidade, Costa afastou a possibilidade, referindo que a fatura energética das famílias poderia ser reduzida com recurso a outras medidas, que no entanto não especificou.

Sublinhe-se que a uma eventual redução do IVA da eletricidade teria um impacto estimado na ordem dos 500 milhões de euros.

O líder do Governo recusou dar como fechadas as negociações do documento com os parceiros de esquerda - Bloco de Esquerda, PCP e PEV – mas garantiu que "estão a andar bem".