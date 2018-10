Caso EDP. Salgado recusa prestar declarações no DCIAP

Ricardo Salgado esteve esta terça-feira no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) no âmbito do caso EDP, mas recusou prestar declarações.

Uma hora depois de ter chegado ao DCIAP, o antigo líder do Banco Espírito Santo abandonou as instalações, sem prestar declarações aos jornalistas.

"A diligência realizou-se. O arguido optou por não prestar declarações em relação aos factos que lhe foram imputados", explicou a Procuradoria-Geral da República, citada pela agência Lusa.

Recorde-se que Salgado é arguido no processo dos CMEC (Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual), conhecido como caso EDP. Em abril, altura em que foi constituído arguido, a defesa do antigo banqueiro afirmou que era "falsa e despropositada a tese agora fabricada pelo Ministério Público de que Ricardo Salgado teria participado num suposto ato de corrupção de Manuel Pinho, em benefício do GES e da EDP".