Depois de vários meses de recuperação – após ser submetido a uma cirurgia ao coração -, Salvador Sobral está agora a recuperar o tempo perdido e a regressar aos palcos.

O cantor deu uma entrevista à Euronews, enquanto se encontrava em Espanha, onde surge com um visual diferente: o cabelo mais curto.

“Sinto muito que agora estou diferente. É um virar de página...até o associar o cabelo ao passado. Sinto-me mais fresco, mais leve”, começou por dizer o artista.

Na mesma entrevista, o jornalista perguntou a Salvador qual era a sensação de saber que Espanha tem um carinho especial por ele, e como é que este reage ao afeto que recebe. A resposta foi simples: “Ah eu gosto muito. Eu também me sinto um bocadinho espanhol. É bom sentir que é recíproco. Eu gosto de todas as regiões de Espanha. Gostas das coisas diferentes que existem em cada uma delas”, disse Salvador.

O artista também falou sobre o seu novo álbum, e confessou que não é tanto no estúdio que gosta de estar. “Não gosto muito de gravar discos, porque eu gosto é disto, do vivo e do que acontece aqui. Mas pronto, tem que ser, até porque é um cartão de visita para os produtores e para os promotores...tem que se vender discos e tal, e então pronto. Estou a abraçar esse espírito e vamos fazer o álbum em novembro”, contou o artista à Euronews.

O ano passado não foi um ano fácil para Salvador, recorde-se que o cantor foi operado ao coração – algo que lhe salvou a vida. Agora recupera passo a passo. “Isto é sempre um caminho. Não é uma coisa que fica curada e pronto, mas está tudo a correr bem, felizmente. Voltei a jogar futebol e tudo. É ótimo..”, terminou Salvador.

Recorde-se que Salvador Sobra ganhou o festival da Eurovisão da Canção da edição de 2017, realizada na Rússia, mesmo quando já se encontrava com uma saúde frágil.