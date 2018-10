Sociedade

2 de outubro 2018

Greve dos professores deverá ter adesão de 80%

A adesão ao segundo dia de greve dos professores, que esta terça-feira está a afetar escolas do Alentejo e do Algarve, deverá atingir os 80%, de acordo com o secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE).