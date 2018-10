As forças armadas da Lituânia já enviaram um helicóptero

Um ferry com 335 pessoas a bordo está a arder em pleno Mar Báltico. A causa do incêndio foi um incêndio na casa das máquinas da embarcação, anunciou as forças armadas da Lituânia.

Um helicóptero militar lituano foi destacado para o local, com outros dois em espera caso seja necessário.

O ferry tem nacionalidade dinamarquesa e dirigia-se para o porto lituano de Klaipeda. Partiu de Kiel, na Alemanha.