WebSummit fica em Lisboa até 2028

O acordo entre a organização da WebSummit e o governo português vai ser anunciado esta quarta-feira, no Altice Arena, avança a Antena 1.

O atual acordo que permitiu à cimeira organizada por Paddy Cosgrave previa a realização de três edições – 2016, 2017 e 2018 – com a possibilidade de mais duas edições. No entanto, segundo a Antena 1, o acordo prevê a continuidade da cimeira em Lisboa até 2028.

A organização do evento anunciou em maio que estava a negociar com várias cidades a realização do evento, mas esta quarta-feira publicou nas redes sociais a informação que ia tinha algo para anunciar. A publicação foi acompanhada por fotografias de cidades como Valência, Madrid, Londres e Lisboa.

O governo tinha sempre mostrado interesse na continuidade do projeto, mesmo depois das polémicas à volta quer do jantar no Panteão Nacional como do convite e retirada do convite de Marine Le Pen para a próxima edição.

A terceira edição da maior cimeira do empreendedorismo e da tecnologia do mundo tem já data marcada e realiza-se entre 5 e 8 de novembro.