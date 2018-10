Será que há falta de estacionamento em Lisboa?

Um estudo do Observatório do Automóvel Clube de Portugal (ACP) revelou que há quatro carros para cada lugar de estacionamento em Lisboa, e propõe nove parques dissuasores com ligações aos transportes públicos.

De acordo com o estudo divulgado hoje, na capital portuguesa existem 200 mil lugares de estacionamento para 745 mil carros.

Na cidade entram, atualmente, mais de 370 mil veículos por dia, mais os 375 mil carros que se juntam às pessoas que “vivem” em Lisboa, o que resulta numa oferta de quase quatro carros para cada lugar de estacionamento.

Por isto, o Observatório do ACP propõe a criação de uma rede integrada de nove parques de estacionamento dissuasores nos limites exteriores de Lisboa, e que tenham uma capacidade de 16 mil lugares.

Segundo diz o estudo, estes parques situar-se-ia fora da capital - ao longo de todo o eixo viário da Circular Regional do Interior de Lisboa (CRIL), entre Algés e o Parque das Nações.

Os nove parques de estacionamento que estão a ser propostos pelo observatório seriam situados nas zonas da Expo/Trancão - com 3.221 lugares -, Mercado das Galinheiras - 500 lugares -, Ikea Loures - 1.000 -, Metro de Odivelas – 900 -, Strada Outlet Odivelas - 1.000 -, CC Dolce Vita Tejo - 4.000 -, Ikea Alfragide - 1.000 -, Estádio Nacional - 1.800 - e Passeio Marítimo de Algés - 2.864.

Além dos parques de estacionamento, o estudo pede ainda que para um destes nove parques seja implementado e promovido um conjunto de ligações que incentivem o uso dos transportes públicos com destaque para o metro, comboio e Carris.

“A verdade é que, no presente, os factos mostram que não há transporte em quantidade, nem qualidade e a cidade também não dá resposta eficiente às centenas de milhar de solicitações de estacionamento”, aponta o Observatório.