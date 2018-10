Um estudo do Observatório do Automóvel Clube de Portugal (ACP) revelou que há quatro carros para cada lugar de estacionamento em Lisboa.

Na capital, existem 200 mil lugares de estacionamento para 745 mil carros, dos quais entram na cidade diariamente 370 mil veículos, enquanto os restantes 375 mil são de habitantes de Lisboa.

Para o Observatório do ACP, a solução para este problema passa pela criação de parques de estacionamento ‘dissuasores’ nos limites exteriores de Lisboa, com ligações facilitadas aos transportes públicos, diminuindo assim a circulação excessiva de carros no interior da cidade.

A localização ideal dos parques seria, de acordo com o estudo, no exterior da cidade ao longo de todo o eixo viário da Circular Regional do Interior de Lisboa (CRIL), entre Algés e o Parque das Nações.

Os nove parques de estacionamento propostos seriam nas zonas de Expo/Trancão, com 3.221 lugares, Mercado das Galinheiras (500 lugares), Ikea Loures (1.000), Metro Odivelas (900), Strada Outlet Odivelas (1.000), CC Dolce Vita Tejo (4.000), Ikea Alfragide (1.000), Estádio Nacional (1.800) e Passeio Marítimo de Algés (2.864). Ao todo seriam 16 mil novos lugares.

Por outro lado, o Observatório também reconhece que “não há transporte em quantidade, nem qualidade” e que a situação teria de ser melhorada substancialmente, defendendo por isso que fosse implementado para cada um dos parques um conjunto de ligações que incentivem o uso dos transportes públicos com destaque para o metro, comboio e Carris, devendo as ligações assegurar “tempos, condições de conforto e segurança aceitáveis”.