Nuno Cardoso é o novo diretor do Teatro Nacional São João

Nuno Cardoso era, desde 2007, o diretor artístico do Ao Cabo Teatro. A partir do próximo ano, passa a dirigir os destinos do Teatro Nacional São João no Porto.

O mandato é de três anos. Ator e encenador, Cardoso foi também, sob a direção de Ricardo Pais, coordenador de programação do Teatro Carlos Alberto entre 2003 e 2007, sendo responsável neste período pela encenação de diversas produções do TNSJ.

"Para além do reconhecido trabalho sobre repertórios dramáticos de épocas e tradições diversas, Nuno Cardoso tem também investido em projetos de cariz comunitário, sendo hoje um dos mais destacados criadores cénicos do país", é defendido em comunicado. No texto, o trabalho de Nuno Carinhas é reconhecido.

"O TNSJ afirma e agradece publicamente o contributo precioso de Nuno Carinhas na prossecução da missão da instituição, inclusivamente num período económica e socialmente crítico. Com o seu trabalho como encenador, manteve o TNSJ num patamar de excelência técnica e artística, distinguindo-se pela divulgação dos grandes repertórios dramáticos, de William Shakespeare a Samuel Beckett, de Gil Vicente a Maria Velho da Costa e Jacinto Lucas Pires. Como programador deste Teatro Nacional, acompanhou e apoiou – através de inúmeras coproduções – o trabalho desenvolvido por dezenas de estruturas e companhias da cidade e do país, e ampliou a atividade do TNSJ para lá do domínio estrito do teatro, programando exposições, colóquios, filmes, oficinas e ações educativas", refere-se.