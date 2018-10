Suíça criminaliza descriminação contra LGBTQ

Homofobia e transfobia vão passar a ser punidas no país

A Suíça aprovou hoje uma lei que criminaliza a descriminação contra os LGBTQ, avança a revista Dazed.

Portanto, a partir de agora, se algum for considerado culpado de homofobia ou de transfobia, passará a enfrentar a possibilidade de ser condenado a uma pena que vai até três anos de prisão.

A favor da mudança da lei estiveram 118 deputados, outros sessenta votaram conta e cinco abstiveram-se.

Esta decisão surge depois de a a Índia e a Trinidad e Tobago terem aprovado leis que garantem os direitos à comunidade LGBTQ.

A aprovação desta lei na Suíça está a ser vista como um triunfo pela comunidade LGBTQ.

Um dos membros do Partido Social Democrata do país, Mathias Reynard – que liderou a campanha para alterar a lei -, mostrou-se bastante satisfeito com o resultado da votação final: “A homofobia não é uma opinião, é um crime. A vitória manda uma mensagem forte”, afirmou.