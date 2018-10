Depois de onda de protestos, apoio a Bolsonaro cresce nas sondagens

De acordo com os valores das sondagens realizadas pelo Instituto Ibope, revelados esta terça-feira, Jair Bolsonaro continua à frente na corrida à liderança do Brasil, com 31% das intenções de voto – mais 4 pontos percentuais de que as últimas sondagens. Mesmo depois de um fim de semana marcado por protestos contra a sua candidatura à presidência, Bolsonaro continua no topo da tabela.

No entanto, 44% continua a rejeita o candidato do Partido Social Liberal (PSL). A campanha de Bolsonaro tem sido bastante noticiadainternacionalmente. O candidato de extrema-direita defende a implementação de uma ditadura militar no Brasil e prestou declarações apontadas como sendo racistas, sexistas, homofóbicas e xenófobas, que levaram aos protestos durante este fim-de-semana.

Em segundo lugar nas sondagens vem o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) e substituto de Lula da Silva, Fernando Haddad, com 21% das intenções de voto, não sofrendo alterações. No entanto, o valor de rejeição subiu para 38%, mais 11 pontos percentuais desde as sondagens passadas.

Assim, Bolsonaro e Haddad são os favoritos à presidência, mas também os que lideram com os maiores níveis de rejeição.

A primeira volta das votações está marcada para dia 7 de Outubro, este domingo, e a segunda volta para dia 28.