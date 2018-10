Empregados de café acordam sem-abrigo com jarro de água

Um café, no estado de Nova Iorque, foi alvo de um protesto, segunda-feira, após ter sido publicado um vídeo, no qual se vê dois em empregados a despejar um jarro de água sobre um sem-abrigo que estava a dormir.

Um dos funcionários ainda pergunta com tom jocoso ao sem-abrigo: “queres dormir?”. E é então que entornam a água do jarro sobre o homem, que entretanto acorda atarantado. No vídeo é ainda possível ouvir as gargalhadas dos dois empregados do café, pertencente à megacadeia Dunkin Donuts.

"Quantas vezes vou ter de te dizer para não dormires aqui?",atira um deles. "Foi um acidente", responde o homem, desculpando-se.

Na sequência da divulgação das imagens gerou-se uma onda de apoio ao homem e a porta do estabelecimento foi invadida por manifestante com cartazes onde se lia: ‘Homeless lives matter’ ('as vidas dos sem-abrigo importam').

A cadeia já reagiu ao sucedido e anunciou que os funcionários em causa foram demitidos após uma investigação do episódio. A Dunkin Donuts garantiu ainda que o homem será contactado para receber um pedido de desculpas.