Vieira suspenso após declarações sobre Bruno de Carvalho

O Tribunal Arbitral do Desporto suspendeu o presidente do Benfica por 67 dias. Em causa estão as declarações de Luís Filipe Vieira sobre o antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.

Para além da suspensão, o presidente do clube da Luz terá de pagar uma multa de 3900 euros.

Recorde-se que, em abril do ano passado, Vieira comparou Bruno de Carvalho a Vale e Azevedo.

"As pessoas têm de pensar muito no que estão a fazer. Não podem mandar as pedras e depois esconder as mãos. Há 15 ou 16 anos tivemos, dentro da nossa casa, um mentiroso compulsivo e um demagogo e soubemos recuperar o Benfica e trazê-lo para onde está hoje. Hoje, quando recebi a carta do Sporting, recordei-me desses tempos, de gente populista e mentirosa compulsiva”, disse, na altura, o presidente do Benfica.