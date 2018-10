Cavalo invade bar e deixa clientes em pânico | VÍDEO

O cavalo entrou a galope no bar

Na semana passada, um bar de desportos em França recebeu um cliente fora do normal, que acabou por causar o pânico no estabelecimento.

De acordo com o jornal francês Ouest-France, um tratador de cavalos perdeu o controlo de um dos seus animais, enquanto este era transportado para uma corrida perto de Paris. O cavalo escapou, entrando no bar a galopar e a dar coices no ar.

“Ainda não consigo acreditar que aconteceu”, disse a dona do bar à agência Reuters.

Esta não é a primeira vez que o animal se descontrola e foge do tratador. Mas esta foi a primeira vez em que entrou num bar.