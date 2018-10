Amazon sobe salário a todos os trabalhadores

A Amazon aumentou o salário mínimo para 15 dólares por hora para todos os trabalhadores norte-americanos. Esta é a a reação de uma das empresas mais valiosas do mundo às críticas que tem sido alvo de ter uma mão-de-obra maioritariamente low-cost.

A medida entra em vigor no dia 1 de novembro e vai também abranger os trabalhadores europeus. Em Inglaterra, os salários vão aumentar para 9,5 libras (10,7 euros) por hora. Já em Londres, a subida vai ser maior do que no resto do país: 10,5 libras (11,8 euros) por hora.

Nos Estados Unidos vai abranger mais de 250 mil funcionários efetivos e 100 mil temporários. No Reino Unido o número é menor: 17 mil trabalhadores efetivos e 20 mil temporários.