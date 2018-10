ANA com concessão do Montijo até 2062

A ANA – Aeroportos de Portugal vai ter a concessão do aeroporto complementar do Montijo até 2062, ano em que termina também a concessão que tem do aeroporto Humberto Delgado. A gestora dos aeroportos nacionais deverá assinar o memorando de entendimento com o governo até ao dia 15 de outubro, revela o Jornal de Negócios.

A expansão da capacidade aeroportuária da capital lisboeta representa um investimento que fica abaixo de mil milhões de euros, nas parte do valor poderá refletir-se progressivamente nas taxas aeroportuárias cobradas em Lisboa.

Neste acordo, a gestora dos aeroportos nacionais ficou responsável por suportar todos os custos de investimento no projeto, em troca pelo encerramento de uma pista secundária do aeroporto de Lisboa, a pista 17/35.