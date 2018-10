Cepsa entra na bolsa espanhola

A petrolífera espanhola vai voltar a estar cotada na bolsa madrilena a 18 de outubro e já definiu o intervalo de valores, que ditam uma avaliação até 8 mil milhões de euros.

O preço definitivo será conhecido dois dias antes da entrada em bolsa. A suportar as intenções da Cepsa de se lançar em bolsa estão os preços do petróleo que no arranque da semana atingiu máximos de 2014.

A Cepsa esteve em bolsa até fevereiro de 2011.