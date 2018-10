Proteção Civil. SMS preventivo chegou a cerca quase 6 milhões de pessoas

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) revelou esta terça-feira que a SMS preventiva enviada ontem sobre o risco de incêndio em território nacional chegou quase a seis milhões de pessoas.

“A ANPC para o risco de incêndio, enviada através de SMS pelos operadores das redes móveis, chegou a 5.988.344 de cidadãos que se encontravam no final do dia 1 de outubro nos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Porto, Portalegre, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu”, refere o comunicado enviado à imprensa.

Entre as 18h00 e as 20h00, “foram enviadas com sucesso 61% das mensagens”. Pelas 22h00, a taxa de sucesso subiu para os 91%.

“Importa esclarecer que se o telefone estiver desligado ou sem cobertura de rede a mensagem não é entregue, pelo que não é considerada nos valores percentuais anteriormente referidos”, alerta a ANPC.