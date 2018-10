Marta Soares condenado a indemnizar Godinho Lopes em 10 mil euros

Jaime Marta Soares foi condenado, esta terça-feira, pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa a indemnizar Godinho Lopes em 10 mil euros.

Godinho Lopes havia reclamado uma condenação solidária de 500 mil euros a Marta Soares, a Bruno de Carvalho e a Jorge Bacelar Gouveia por difamação.

A condenação, que recaiu apenas sobre o antigo presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Sporting, deveu-se ao facto de este ter feito afirmações que imputaram "a autoria de atos lesivos do clube e lançou suspeita da natureza criminosa desses atos, com a consciência que essas acusações eram ofensivas da honra e do bom nome"do antigo presidente dos ‘leões’.

Assim, Marta Soares é obrigado "a pagar a quantia de € 10.000,00, acrescida de juros de mora a contar da data da presente sentença, à taxa de 4% ao e até integral pagamento".

Marta Soares já informou que vai recorrer desta decisão, de acordo com o Record.