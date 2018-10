Juventus não vai ter público na bancada Sul no encontro frente ao Génova, devido a insultos racistas

A Liga italiana de futebol anunciou esta terça-feira que a Juventus não vai poder contar com adeptos na bancada Sul no próximo dia 20 de outubro, no encontro frente ao Génova. Em causa estão os cânticos racistas entoados no jogo do último sábado, frente ao Nápoles.

Assim, o clube de Turim está obrigado “a disputar um encontro sem espetadores" na bancada Sul e terá ainda de pagar uma multa de 10 mil euros.

O castigo vai acontecer no encontro com o Génova, naquela que é a nona jornada da ‘Série A’.

Alguns membros da claque da Juventus, que venceu a partida por 3-1, terão dirigido insultos racistas ao jogador senegalês Kalidou Koulibaly.