Clássico entre Benfica e FC Porto vai ter público

O clássico do próximo domingo entre o Benfica e o FC Porto vai jogar-se com adeptos nas bancadas. O Tribunal Arbitral do Desporto já tomou uma decisão sobre a providência cautelar interposta pelo Benfica, depois de o Conselho de Disciplina da Federação ter confirmado o castigo de um jogo à porta fechada.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD foi notificada e congratula-se com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto de aceitar a providência cautelar apresentada tendo em conta a decisão do CD da FPF de punir com um jogo à porta fechada o Estádio do SL Benfica”, lê-se na nota publicada no site.

O clube da Luz não deixa de “realçar a coincidência e singular momento escolhido para deliberar sobre esse castigo por parte do CD da FPF, gerador de inevitável instabilidade em vésperas de importante clássico”.

Recorde-se que, esta punição resultou de problemas causados pelos seus adeptos em Tondela, Portimão e Paços de Ferreira e voltaram a pisar o risco em abril, na deslocação ao Estoril.

Pinto Costa já tinha previsto este desfecho. “Não acredito no Pai Natal”, disse o líder azul e branco um dia depois da confirmação do castigo e de o Benfica ter anunciado a suspensão da venda de bilhetes para esse encontro.