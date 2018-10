AEK-Benfica. Alfa Semedo torna-se herói em Atenas

Depois da derrota com o Bayern Munique, vencer em solo grego, o AEK, era quase uma missão obrigatória para o Benfica. Não só por causa do tropeção com os alemães, que contaram com a ajuda preciosa do ex-Benfica Renato Sanches, na 1.ª jornada desta edição da Liga dos Campeões, mas essencialmente pela urgência que os encarnados tinham em mudar o rumo que têm traçado na Europa.

A águia chegou à Grécia com a consciência de que soma oito derrotas consecutivos na liga milionária, – com destaque para as seis derrotas na época passada, no que foi a pior prestação de sempre de uma equipa portuguesa na Europa –, e a espiral negativa em que Rui Vitória e companhia se encontravam nas competições além-fronteiras tornava-se a cada encontro um tema cada vez mais incontornável. Além disso, uma nova derrota da águia poderia, diga-se, comprometer as aspirações encarnadas nesta Champions. Mas já diz o provérbio, não há bem que sempre dure nem mal que não se acabe...

mudança de imagem Chegados a Atenas, o Benfica mostrou, desde cedo, pressa em mudar esta (má) imagem. De tal forma que Seferovic só precisou de seis minutos para colocar os encarnados em vantagem. O suíço, no sítio certo, inaugurou o marcador após recarga a um remate de Gedson. A entrada forte do vice-campeão de Portugal revelava-se, de resto, através das várias oportunidades de golo que criava. A pressão da águia não demorou a dar (mais) frutos: aos 15 minutos, após cruzamento de Pizzi, o espanhol Grimaldo fez o 2-0. Num raro golo de cabeça, o lateral esquerdo assinou, o seu primeiro golo europeu. Tudo parecia correr de feição aos encarnados até... ficar com menos um homem em campo.

alfa semedo entra para ser o herói Ainda antes do intervalo (43’), o Benfica ficou reduzido a dez, após ter visto o central Rúben Dias ser expulso por acumulação de amarelos. Depois de uma primeira metade em que as águias anularam o adversário, a segunda parte foi forçosamente diferente. Com menos um homem em campo, a estratégia dos encarnados mudou e passava, agora, por tentar gerir a vantagem conseguida nos primeiros 45 minutos. Contudo, o problema surgiu demasiado cedo e a dobrar:Klonaridis devolveu a igualdade ao marcador em menos de 20 minutos. Com golos aos 53’ e 64’, o avançado grego deixou o marcador em 2-2. Numa altura em que o jogo parecia de sentido único, com o domínio entregue ao AEK dos portugueses André Simões (titular) e Hélder Lopes (de fora por castigo), eis que apareceu Alfa Semedo, lançado a campo aos 62’ para render Pizzi. Doze minutos depois de ter sido chamado para dentro das quatro linhas o médio entrou pelo meio-campo grego e de fora da área rematou colocado sem hipóteses para o guardião adversário. Com a vitória (3-2) os encarnados somaram os seus primeiros três pontos na prova.

Destaque ainda para o empate a uma bola entre o Bayern e o Ajax, resultado que deixa os alemães e os holandes nos dois primeiros lugares deste Grupo E, com quatro pontos, mais um que o Benfica.

Amanhã será a vez do FC Porto entrar em ação. Depois do empate (1-1) com o Schalke 04 na jornada inaugural dos dragões na Champions, os azuis-e-brancos recebem esta quarta-feira os turcos do Galatasaray, com quem nunca mediram forças.

Depois deste desafio, começa então a contagem decrescente para o jogo grande da jornada 7 da Liga portuguesa. Cumpridos os compromissos na prova milionária, a águia e o dragão vão começar a preparar o clássico, o primeiro da época, agendado para este domingo, no Estádio da Luz. O encontro acontece numa altura em que o atual campeão nacional ocupa o 2.º lugar na tabela, com 15 pontos, mais um que os encarnados, que fecham o top-3. O Braga, que recebe o Rio Ave, segue na liderança isolada após a vitória clara (3-0) sobre o Belenenses, no Jamor, no passado fim-de-semana.

dybala resolve, united empata Para além do AEK-Benfica, a noite desta terça-feira conheceu outros protagonistas. Com Cristiano Ronaldo castigado, recorde-se, a Juventus não teve, ainda assim, problemas em resolver o desafio da noite. O emblema de Turim venceu, em casa, por 3-0 o Young Boys com hat-trick de Paulo Dybala. Novo triunfo de Velha Senhora na Liga dos Campeões, depois da vitória diante do Valência, e uma nota curiosa: a Juve é a única equipa europeia que segue com um percurso 100% vitorioso em todas as competições. Quem também triunfou foi o Manchester City, que somou, assim, os três primeiros pontos na prova. Depois da derrota ante o Lyon, os comandados de Pep Guardiola conseguiram derrotar o Hoffenheim com uma reviravolta alcançada nos instantes finais da partida. Depois do argelino Belfodil ter colocado os alemães em vantagem segundos após o apito inicial, Aguero empatou o encontro antes do minuto dez. A igualdade manteve-se no marcador até ao minuto 87, altura em que David Silva selou o resultado final, garantindo o triunfo suado dos citizens.

O United de José Mourinho, por sua vez, continua sem encontrar o caminho da vitória. Depois de nova derrota na Premier League, no reduto do West Ham, os red devils empataram (0-0), em Old Trafford, com o Valência. O mal-estar entre os jogadores e o treinador português, aliado aos maus resultados desportivos, prometem continuar a deixar o outrora Special One debaixo de fogo. Surpresa maior, ainda assim, acabou por ser a derrota do Real Madrid (1-0), em Moscovo, com os russos do CSKA, que saltaram para a liderança do Grupo G, numa noite em que a Roma goleou (5-0) o Plzen.