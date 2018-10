Risco máximo de incêndio em municípios de nove distritos

O risco de ocorrência de incêndio vai continuar muito elevado nos próximos dias e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, apelou à população para "absoluta necessidade de evitar os comportamentos de risco nas áreas florestais".

De acordo com os dados do IPMA, em risco máximo estão alguns municípios dos distritos de Viana do Castelo, Bragança, Braga, Porto, Viseu, Coimbra, Santarém, Portalegre e Faro.

Os mesmos dados revelam também que a maioria dos concelhos de Norte a Sul do país estão em risco muito elevado ou elevado.

Na semana passada, o Governo já tinha prolongado o período considerado crítico de incêndios até 15 de outubro, no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios devido às "circunstâncias meteorológicas" previstas para a primeira quinzena desse mês.

Em comunicado, o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural explicou que nesses dias as temperaturas podem apresentar "valores acima do que é o padrão da época" e que a probabilidade de precipitação é baixa.