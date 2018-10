Benefícios nos transportes públicos para as famílias de Lisboa e Porto

As famílias que vivem na Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto vão ter direito a várias benesses nos transportes públicos a partir do próximo ano, no âmbito do Orçamento do Estado para 2019. Está prevista a criação de um passe-família que vai ser mais económico para os agregados familiares e as poupanças mensais vão ser superiores a 100 euros, avança o Correio da Manhã na edição de hoje.

Outra das vantagens é para as famílias numerosas que usufruem dos meios de transporte, que podem ver uma redução no número de utilizadores que pagam pelo serviço. Uma família que, por exemplo, tenha quatro utentes dos transportes públicos, só duas, no limite, pagarão passe.

Nas duas áreas metropolitanas vai ainda entrar em vigor um passe único com apenas dois tarifários. Segundo o jornal, 30 euros no percurso dentro dos municípios e de 40 euros nas viagens entre municípios, são os valores que estão a ser analisados pelo Governo.