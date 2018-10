Rita Mendes revela que foi vítima de violência doméstica

A apresentadora da SIC Rita Mendes publicou um texto no Facebook e no Instagram, no qual confessa que foi alvo de violência doméstica da parte de um ex-namorado, não revelando, no entanto, o seu nome.

A também DJ e blogger recordou os abusos que sofreu e os momentos delicados pelos quais passou.

“Sei na pele, o que dói ser humilhada, minimizada, manipulada, insultada. Sei bem o que é quase perder as forças por "acreditar" merecer as ofensas, críticas e safanões emocionais”, escreveu a apresentadora do programa das madrugadas da SIC ‘Vamos Jogar’.

“Sei bem o que é sofrer retaliações sociais e familiares e sentir me tão em baixo que acreditava "não valer nada".Sei o que é não ter com quem falar e sentir vergonha de mim mesma”, acrescentou.

Rita Mendes escreveu o texto a propósito do desafio para que as mulheres colocassem uma imagem preta no perfil das redes sociais. Ao invés disso, a apresentadora preferiu publicar uma fotografia sua “cheia de altivez, de orgulho, confiança e amor-próprio é, para mim, o ideal para marcar este momento”.